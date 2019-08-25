أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الأحد عن إيداع معاشات شهر أغسطس وبدل غلاء المعيشة لعملائها في إيداع بنكي واحد.
وأوضحت المؤسسة أنه للتأكد من إيداع المعاش فعلى المتقاعد أو المستفيد أو الوكيل التأكد من حسابه لدى البنك، والاتصال على مركز الاتصال (920014000- 8001248889) أو يمكنه الاستفسار على البريد الإلكتروني أو خدمة العناية بالعملاء.
يُذكر أن “التقاعد” كانت قد أعلنت أن صرف نصيب كل مستفيد من المعاش التقاعدي سيكون عبر حسابه البنكي الخاص ابتداءً من شهر يوليو الماضي، لتسريع عملية وصول الاستحقاقات التقاعدية إلى مستحقيها.
وفق “أخبار 24”.