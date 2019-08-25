كشف مركز البيانات والرصد الإسكاني في وزارة الإسكان عن اكتمال إنشاء أكثر من 170 ألف وحدة سكنية جديدة في السوق وتوصيل التيار الكهربائي لها، ما بين شقق وفلل وتاون هاوس خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.
وشهدت مدينة الرياض دخول أكثر من 27.5 ألف وحدة سكنية مكتملة، و23 ألفا في مدينة جدة، و14.5 ألف في مكة، و10 آلاف في الدمام، و9 آلاف في الطائف، و7 آلاف في المدينة المنورة، و6 آلاف في الأحساء، و3.5 ألف وحدة في بريدة، و3 آلاف في كل من أبها وحائل، و63.5 ألف في باقي المدن.
وأوضح وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات، علي آل جابر، أن الأرقام تعكس تجاوب السوق مع الطلب المتنامي على السكن، وأثر جهود الوزارة لأكثر من عامين لإتاحة مزيد من الخيارات، وتسهيل تملك المنزل الأول، كوحدات البناء الذاتي أو البيع على الخارطة، الأراضي المجانية، وارتفاع التمويل العقاري لهذه الخيارات.
ونوّه بأن الوزارة من خلال “سكني” تدعم المواطنين لتسهيل حصولهم على الوحدات التي تلائمهم بدعم القروض العقارية وتعديل حاسبة الدعم ليشمل أكبر عدد من المواطنين لشراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمالكي الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم من قِبل الوزارة، وصندوق التنمية العقارية.
كما تقوم الوزارة بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي “سكني”، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وهو ما انعكس على زيادة نسب التملك بين المواطنين وكذلك زيادة نمو القروض العقارية المُقدمة للمواطنين بدعم من برامج الإسكان الحكومية.
وفق “أخبار 24”.