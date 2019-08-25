أمير حائل يتابع تنفيذ مشروعين بالمنطقة.. وتعهُّد بالانتهاء منهما في الوقت المحدد

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل بمكتبه مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس تركي الشمري، لمتابعة مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، خاصة مشروعي نفق الحمراء وجسر تقاطع طريق الدائري مع شارع الملك فيصل .
وقدّم المهندس الشمري نبذة عن مشاريع الطرق بالمنطقة والمراحل المتبقية من المشروعين المذكورين، محدداً بعد تعهد المقاولين 3 أشهر لإنهاء مشروع نفق الحمراء، و18 شهرا لتنفيذ جسر تقاطع الطريق الدائري مع شارع الملك فيصل .
وحثّ أمير المنطقة القائمين على هذه المشاريع على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، مؤكداً أنه لا تهاون في متابعة وإنجاز مشاريع المنطقة الخدمية التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.وفق “أخبار 24”.
عاجل ؛ وجه السعد . يحث على على سرعة إنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة ويحث على الإرتقاء بمستوى الخدمة . أمير حائل يستقبل بمكتب سموه بالإمارة اليوم مدير فرع وزارة النقل ويرافقه مقاول مشروع نفق الحمراء ومقاول مشروع جسر تقاطع شارع الملك فيصل . @SaudiTransport @emara_hail pic.twitter.com/SIfegcAsLX
— انور بن محمد المحيسن (@almohasen) August 25, 2019