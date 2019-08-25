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اخبار رياضية > رئيس بلدية الليث: عدم إقامة الماراثون النسائي يرجع لمعارضة الأهالي للفكرة
25/08/2019   4:52 م

رئيس بلدية الليث: عدم إقامة الماراثون النسائي يرجع لمعارضة الأهالي للفكرة

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كشف رئيس بلدية الليث عبدالعزيز المالكي، عن أن سبب عدم إقامة الماراثون النسائي بالمحافظة، الذي أعلن عنه في شهر فبراير الماضي؛ يرجع إلى معارضة الأهالي للفكرة.

وأشار المالكي وفقا لـ”سبق” إلى أن الإدارة السابقة للبلدية قامت بإلغاء الماراثون، وعللت ذلك بعدم تقبل أهالي المحافظة للفكرة، ولم يكشف عن موعد إقامته مستقبلا.

يذكر أن بلدية الليث كانت قد أعلنت إقامة ماراثون نسائي، وذلك للمرة الأولى بالمحافظة، حيث كان مقرراً انطلاقه يوم 6/ 6/ 1440هـ، ضمن الفعاليات الرياضية بمهرجان الربيع، إلا أن الماراثون لم ينطلق حتى اليوم.

رئيس بلدية الليث: عدم إقامة الماراثون النسائي يرجع لمعارضة الأهالي للفكرة

اخبار رياضية
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