استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم (الأحد)، الرئيس محمد أشرف غني رئيس أفغانستان.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الضيف ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
وأقام الملك سلمان مأدبة غداء تكريماً للرئيس الأفغاني.
حضر الاستقبال والمأدبة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، محافظ جدة والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعدد من الأمراء والوزراء.
وفق “أخبار 24”.