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أخبار محلية > شرطة الرياض تطيح بوافد استولى على مجموعة كبيرة من الهواتف والأجهزة الذكية من مجمعين للاتصالات
25/08/2019   4:50 م

شرطة الرياض تطيح بوافد استولى على مجموعة كبيرة من الهواتف والأجهزة الذكية من مجمعين للاتصالات

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ألقت الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض، القبض على مقيم، تسلل إلى مجمعين تجاريين للاتصالات، أحدهما بحي اليرموك والآخر بحي الياسمين، واستولى على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية تقدر قيمتها بـ360 ألف ريال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأن المقبوض عليه مغربي الجنسية، في العقد الخامس من العمر، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بما نُسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.وفق “أخبار 24”.

شرطة الرياض تطيح بوافد استولى على مجموعة كبيرة من الهواتف والأجهزة الذكية من مجمعين للاتصالات

أخبار محلية
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