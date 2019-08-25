موظفات “جزائية جدة” يقدمن 7 آلاف خدمة للمستفيدات منذ افتتاح القسم النسائي قبل شهرين

قدمت موظفات القسم النسائي بالمحكمة الجزائية بجدة خلال 59 يوماً -منذ إنشائه- أكثر من 7000 خدمة للمستفيدات، ما بين تدقيق المعاملات والتحقق من طلبات القضايا وتدقيق صحائف الدعاوى والإحالات بالإضافة إلى توعية المستفيدات بحقوقهنّ وغيرها من الخدمات.
واستقبل القسم خلال هذه الفترة أكثر من 2500 مستفيدة وقدم لهنّ الخدمات اللازمة بالإضافة إلى توعيتهنّ وتبصيرهن بحقوقهنّ وبكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للوزارة.
كما أنجز القسم أكثر من 3200 خدمة في ما يخص الاستعلام واستقبال طلبات القضايا، وتدقيق صحائف الدعاوى، فيما بلغ إجمالي المعاملات التي قامت الموظفات بتدقيقها أكثر من 1350 معاملة.وفق “أخبار 24”.
وكان وزير العدل وجه بفتح المجال لعمل المرأة في المرافق العدلية، كما حمّل الهيكل الجديد لوزارة العدل الذي أقره مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
وعملاً بذلك؛ مكنت وزارة العدل المرأة مؤخراً من ممارسة العديد من الأعمال العدلية في القطاع، سواءً كموظفات في المحاكم أو محاميات أو موثقات يمارسن مهام كُتاب العدل في إفراغ العقارات وتوثيق العقود والوكالات.