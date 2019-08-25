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اخبار رياضية > المويس : غالب مرهون بخطاب اعتزاله
25/08/2019   1:23 م

المويس : غالب مرهون بخطاب اعتزاله

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شدد مساعد المويس؛ الرئيس التنفيذي لنادي الفيصلي، على أحقية فريقه بالنقاط الثلاث أمام الفيحاء، أمس، وانتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال “أضعنا ثلاث نقاط كانت في متناول اليد، بإضاعة الفرص أمام المرمى”.

وعن الغيابات في صفوف الفيصلي وهل كان لها تأثير؟ قال “الموجودون كانوا نجوم المباراة، وفي الفيصلي يغيب نجم ويحضر نجوم ولا خوف على مستقبله، كما أنني سعيد بالحضور الجماهيري، خاصة من طرفنا؛ ما أدى إلى حصولنا على المليون ريال”.

وحول موضوع اللاعب الدولي إبراهيم غالب؛ وآخر المستجدات، قال “تواصلنا مع وكيل أعماله وقال غالب سيعتزل الكرة، ويريد المخالصة، وأبلغناه برغبتنا في الجلوس معه، وإذا كان حقا يريد إنهاء مشواره الكروي لابد أن يقدم لنا خطابا رسميا بهذا الموضوع، ونحن بدورنا نرد عليه”.وفق “الإقتصادية”.

وأضاف “وقّعنا مع بديل غالب؛ وهو مشعل صبياني؛ من شباب النادي، لمدة خمسة أعوام”.

المويس : غالب مرهون بخطاب اعتزاله

اخبار رياضية
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