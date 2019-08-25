الاتحاد يرصد مكافأة مضاعفة لبلوغ «نصف نهائي آسيا»

كشفت مصادر مطلعة عزم إدارة الاتحاد رصد مكافأة مضاعفة للاعبي الفريق، في حال بلوغهم دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتجاوزهم منافسهم الهلال، في مواجهتي الذهاب والإياب اللتين ستجمعان الفريقين في ربع النهائي بالبطولة القارية.
ويبدأ فريق الاتحاد، اليوم، الإعداد الفعلي لمواجهة فريق الهلال، في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا، التي ستجمع الفريقين بعد غد (الثلاثاء) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بعد أن اقتصرت الحصة التدريبية يوم أمس على تدريبات استرجاعية للاعبين المشاركين في المباراة الماضية أمام الرائد، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات منوعة، لياقية وفنية، بينما شرع مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا في رصد مواجهات الفريق الأزرق الأخيرة، لتدوين نقاط قوة وضعف الفريق الأزرق، للاستعانة بها في رسم منهجيته التكتيكية.
واجتمع أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، يوم أمس، بالجهاز الفني، لمناقشة الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بمواجهة الكلاسيكو، التي تتطلع خلالها الجماهير الاتحادية لتحقيق الفريق الفوز بها، ووضع أول قدم له بالدور التالي في المسابقة القارية، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الإياب التي ستجمع بين الفريقين.وفق لـ«الشرق الأوسط».
إلى ذلك، أكد التشيلي خوسيه لويس سييرا، مدرب الاتحاد، أهمية مواجهة الهلال، مشيراً إلى حرصه على إراحة عدد من اللاعبين أمام الرائد، لتجهيزهم لمواجهة الكلاسيكو، لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرص الفريق بخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي للمسابقة القارية.
وأبدى سييرا سعادته بالفوز الذي تحقق لفريقه على الرائد (3 / 1) يوم الجمعة الماضية، في الجولة الأولى للدوري، منوهاً بأنه بداية رائعة للفريق مع انطلاقة منافسات الدوري، وأن النقاط الثلاث أمر في غاية الأهمية، مشيراً إلى أنه «سعيد بالبداية الموفقة، وتحقيق الفوز؛ جميع الأندية الكبرى عانت في أول جولة، وهذا يعكس قوة الدوري»، مرجعاً عدم ظهور الفريق بمستواه المعهود إلى الإرهاق الذي كان واضحاً على اللاعبين بسبب قصر الفترة بين مباراة الرائد والمباراة الماضية أمام العهد اللبناني.
وأشار مدرب الاتحاد إلى أن اللعب على الأطراف منح فريقه خيارات إيجابية كثيرة، منوهاً بأن غياب لاعب بحجم فهد المولد أثر بشكل سلبي على الفريق، إلا أنه يملك حلولاً متعددة، يستعين بها حسب ظروف المباريات، مؤكداً حرصه على العمل لمواصلة حصد الفريق للنقاط وكسب المباريات.
وأكد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، أن منافسة فريقه على عدد من البطولات، والضغط الكبير الذي يشكله ذلك على اللاعبين، لن يعيقهم عن إسعاد جماهيرهم من خلالها، بتقديم المستويات اللافتة وتحقيق الانتصارات، مقدماً شكره للجماهير على مؤازرتها للاعبين خلال مواجهة الرائد، حيث وصف دعمهم بغير المستغرب، والذي اعتاد الاتحاديون عليه، بينما أكد أحمد الكعكي، نائب رئيس الاتحاد، أن فريقه سيبدأ الاستعداد للهلال مع انتهاء مواجهة الفريق أمام الرائد.
وكانت جماهير الاتحاد قد ساهمت في دعم خزينة ناديها بمليون ريال، بأكثر من «266 ألف دولار»، بعد حضورها الذي تجاوز الـ31 ألف مشجع، خلال مواجهة الرائد في مستهل مشواره بالدوري، بعد تجاوز الحضور 50 في المائة من سعة الملعب، بحسب لوائح الدعم الجديدة للأندية.
من جهة أخرى، طرح موقع «مكاني» الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو في دوري أبطال آسيا، يوم أمس، التي خصصت 95 في المائة من سعة الملعب لجماهير الاتحاد، بينما ستكون الـ5 في المائة المتبقية لجماهير الهلال، حيث شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً على شراء التذاكر، تجاوز حاجز الـ14 ألف حتى مغرب أمس، وحددت أسعار التذاكر للموحدة بـ38 ريالاً، بينما المنصة الذهبية بـ760 ريالاً، والفضية بـ380 ريالاً.
وكان مدرب الاتحاد سييرا قد تمسك بتثبيت قائمة الفريق للبطولة الآسيوية، خصوصاً فيما يتعلق بالرباعي الأجنبي، حيث تمنح لوائح الاتحاد القاري الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا إجراء تعديلات على قوائمها المقدمة بواقع 5 لاعبين بشكل عام، و3 لاعبين بداعي الإصابة، على أن يكون ذلك قبل أسبوع واحد من بداية مباريات دور الثمانية.
وكان الاتحاد قد اختار الرباعي الأجنبي التشيلي لويس خيمينيز بوصفه لاعباً آسيوياً لحمله الجواز الفلسطيني، إلى جانب التشيلي كارلوس فيلانويفا، والبرازيلي رومارينهو، والأرجنتيني إيميليانو فيكيو.