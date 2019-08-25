الهلال يدفع مقدم عقد كويلار و«المسابقات» تقدم مواجهة الفيحاء

ينتظر أن يصل خلال الساعات القليلة المقبلة لاعب الهلال الجديد المحور الكولومبي جوستافو كويلار بعد أن حسمت الإدارة برئاسة فهد بن نافل إنهاء الاتفاق مع ناديه بشراء عقده لمدة ثلاثة أعوام ومن المنتظر دخول اللاعب في التدريبات الجماعية فور وصوله.
ووافقت إدارة فلامنغو البرازيلي بالعرض المقدم من إدارة الهلال بناء على رغبة اللاعب على أن تتم تجزئته إلى ثلاث دفعات، استلم منها النادي البرازيلي الدفعة الأولى والتي بلغت ثلاثة ملايين يورو، وبراتب شهري يفوق 300 ألف يورو.
وكان كويلار تغيب عن مرافقة بعثة فريقه التي لعبت مباراة أمام إنترناسيونال البرازيلي.
من جهة أخرى علمت «الرياض» أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه لتقديم موعد مباراة الهلال أمام الفيحاء والتي ستلعب في الـ 14 من سبتمبر على إستاد جامعة الملك سعود بالرياض، على أن يتم تقديمها إلى يوم 13 سبتمبر بسبب لعب الفريق مباراته أمام الاتحاد في إياب بطولة دوري أبطال آسيا يوم 17 سبتمبر المقبل.
من ناحية أخرى عاود الفريق الأول تدريباته المغلقة بعد مواجهة أبها وفرض الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو تدريبات فنية متنوعة شهدت غياب لاعب الوسط عبدالله عطيف والذي تعرض لإصابة بتمزق في جانب الركبة أثناء مباراة الفريق الأخيرة تحدد من خلالها غياب اللاعب عن الملاعب من 3 إلى 5 أسابيع، فيما واصل اللاعب المدافع محمد البريك برنامجه التأهيلي في مقر النادي إذ فضل تكثيف برنامجه التأهيلي ليتمكن من المشاركة مع الفريق في مباراة الرائد المقبلة في الدوري بعد أن تأكد غيابه عن مواجهة الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل.
وتقرر أن تغادر بعثة الهلال إلى جدة مساء اليوم (الأحد) على طائرة خاصة، على أن يجري الفريق تدريبه الأخير على ملعب مدينة الملك عبدالله، والذي سيحتضن مواجهة الفريقين؛ فيما سيتغيب لاعبا الوسط نواف العابد، وعبدالله عطيف والمدافع محمد البريك عن مرافقة البعثة.