البلطان: الشباب رابع الكبار وغيابه عن المنصات جعل الكثير يقلل من احترامه

وعد رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بإعادة الفريق لمنصات التتويج، مؤكدا أن فريقه يعد رابع الأربعة الكبار على مستوى بطولة الدوري.
وأوضح البلطان في تصريح لقنوات ksa sports عقب انتصار فريقه على الفتح في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أن الشباب هو رابع الأندية الكبار في المملكة من حيث عدد البطولات التي تم تحقيقها في الدوري.
ورفض البلطان التقليل من احترام الشباب بعد ابتعاده عن منصات التتويج، وتعهد بالعودة إلى البطولات وإعادة الاحترام إلي الفريق وأنه يحتاج فقط إلى بعض الوقت من أجل تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن ما حدث للفريق غلطة الإدارة، مطالبا الجماهير بالحضور ومساندة الفريق.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن فريق الشباب، حقق الانتصار في أولى مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمس السبت، بعد أن تغلب مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.