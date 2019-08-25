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اخبار رياضية > بالفيديو.. “فيتوريا” يعلن قائمة الرباعي الأجنبي للنصر في ذهاب دوري أبطال آسيا
25/08/2019   1:19 م

بالفيديو.. “فيتوريا” يعلن قائمة الرباعي الأجنبي للنصر في ذهاب دوري أبطال آسيا

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أعلن المدير الفني لفريق النصر روي فيتوريا، قائمة الرباعي الأجنبي الذي سيخوض مواجهة السد القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وضمت قائمة الأجانب الأربعة التي أعلنها فيتوريا، المغربيين نور الدين مرابط وعبدالرزاق حمدالله، بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي جوليانو، والحارس الأسترالي برادلي جونز.

وبدأ نادي النصر أمس السبت، بیع تذاكر مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام ضیفه السد القطري في ذھاب ربع نھائي دوري أبطال آسیا 2019، التي تقام مساء الإثنین المقبل على ملعب الملك فھد الدولي. وفق “أخبار 24”.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الإثنين 16 سبتمبر المقبل.

بالفيديو.. “فيتوريا” يعلن قائمة الرباعي الأجنبي للنصر في ذهاب دوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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