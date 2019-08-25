مسؤول آسيوي يعيد ذكرى عالمية النصر

أعاد بارك سيونج كيون المراقب الآسيوي، السبت، ذكرى مشاركة فريق النصر الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية كأول ممثل لآسيا في البطولة العالمية، حيث زار المسؤول الآسيوي مقر النادي العاصمي، والتقى الدكتور صفوان السويكت رئيس النادي، وعبدالرحمن الحلافي مشرف الفريق الأول.
وكتب النصر عبر حسابه على “تويتر”: تحدث سيونج كيون عن مشاركة النصر الأولى في كأس العالم للأندية كأول ممثل في آسيا”.
وشهد كيون تدريبات فريق النصر استعداداً لمواجهة السد القطري الإثنين المقبل على على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019م.وفق “الرياضية”.
وشارك النصر في بطولة أندية العالم في نسختها الأولى التي نظمها نادي كورينثينانز البرازيلي في عام 2000 التي حملت الصفة الرسمية ضمن بطولات الاتحاد الدولي.