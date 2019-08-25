بالفيديو.. موقف رائع بين الشلهوب وجوميز.. واللاعب الفرنسي يعلق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لموقف جمع بين قائد فريق الهلال محمد الشلهوب ونجم الفريق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، خلال مباراة الهلال وأبها في الجولة الأولى من الدوري.
وأظهر المقطع الشلهوب وهو يعطي المياه من دكة الاحتياطي لجوميز، الذي رد على موقفه بقبلة على رأسه تقديرا له.
وغرّد اللاعب الفرنسي عبر صفحته على “تويتر”، معلقا على الفيديو، بإشادة واسعة بالشلهوب، مؤكدا أنه لاعب مثالي وقدوة لجميع لاعبي الهلال، سواء في الملعب أو خارجة، ودائما يكون في حالة ذهنية جيدة.وفق “أخبار 24”.
وأكد جوميز، أن الشلهوب هو الذي وقف بجانبه منذ انضمامه للفريق الأول، وساهم في انسجامه مع زملائه اللاعبين، معربا عن فخره أن يلعب بجانبه.
A model teammate @mbsh_10 who greatly contributed to my adaptation and success in the team.
Always in a good mood, he is an example for many of us, through his investment in training, on the field and off. I am deeply grateful to have you by my side. 💙🙌🏽🙏🏽💙🐾 pic.twitter.com/0SNoEPO0oG
— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 24, 2019