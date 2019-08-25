سعودي يحصل على براءة اختراع دولية لابتكاره نظام شحن ذاتي للسيارات الكهربائية

حصل المخترع السعودي مطلق العتيبي على براءة اختراع دولية، في ابتكار نظام الشحن الذاتي للسيارات الكهربائية.
وقال العتيبي بحسب صحيفة “عكاظ” إن شهادة براءة الاختراع صدرت من ألمانيا، وتم قيدها في المكتب الدولي لبراءات الاختراع “PCT”.
وأضاف المخترع أنه بعد تكرر شكاوي أصحاب السيارات الكهربائية؛ بسبب بطء السرعة وقصر المسافة المقطوعة بالشحنة الواحدة، وقلة محطات الشحن الكهربائي، اتجه لابتكار نظام الشحن الذاتي للسيارات الكهربائية.
وذكر أن الاختراع تجاوز هذه المشكلات بتوفير الشحن الذاتي، لافتاً إلى أنه يتميز بإلغاء دور محطات الشحن الكهربائية، وتوفير الأموال بعدم دفع مبالغ مالية مقابل الشحن، إضافةً إلى رفع كفاءة السيارات الكهربائية وخفض قيمتها بنحو 40%.