“عمل الخبر” ينهي أزمة 5.7 مليون ريال مستحقات 134 عاملاً لدى إحدى المنشآت

استطاعت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، إنهاء دعوى لـ134 عاملاً آسيوياً يعملون في منشأة واحدة، واسترداد حقوقهم المالية التي بلغت 5.7 مليون ريال.
وتمكنت الإدارة من إنهاء الدعاوى المقدمة من العمالة بالصلح والتراضي بين الطرفين، حيث تنوعت جنسيات العمالة بين الهندية والنيبالية والباكستانية والسيرلانكية والبنجلاديشية.
وحصلت العمالة الهندية على النصيب الأكبر من التسوية بإجمالي 4.5 مليون ريال لـ101 عامل، فيما توزع باقي المبلغ على عمالة الجنسيات الأخرى.وفق “أخبار 24”.
وكانت المنشأة التي تعمل لديها العمالة قد تعثرت وامتنعت عن صرف مستحقات العاملين لديها لعدة أسباب.