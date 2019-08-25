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أخبار محلية > “التعليم”: نظام “نور” يعمل بشكل جيد.. ولا صحة لتعرضه لعطل فني
25/08/2019   1:09 م

“التعليم”: نظام “نور” يعمل بشكل جيد.. ولا صحة لتعرضه لعطل فني

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أكدت وزارة التعليم، أن نظام “نور” يعمل بشكل جيد، نافية الأنباء التي تتحدث عن تعرضه لعطل فني.

وأوضحت الوزارة وفقا لصحيفة “اليوم”، أن التسجيل في نظام “نور” يبدأ اليوم وفقا للضوابط والإجراءات المحددة مسبقا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري، إن تعميما صدر لمديري التعليم بالمناطق بأهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الأطفال المستجدين والطلاب والطالبات المنقولين إلى مدارس الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1441هـ، الذي يبدأ يوم الأحد (1-‏9-‏2019)، تيسيراً لقبولهم وانتظامهم في مدارس الطفولة المبكرة.

وكانت الوزارة أعلنت بدء إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة اعتباراً من اليوم التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة للمستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية، وذلك في 1460 مدرسة عبر نظام نور.

“التعليم”: نظام “نور” يعمل بشكل جيد.. ولا صحة لتعرضه لعطل فني

أخبار محلية
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