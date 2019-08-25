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أخبار محلية > هل تعاني من الأرق؟ نصائح مهمة تساعدك على النوم الصحي
25/08/2019   8:28 ص

هل تعاني من الأرق؟ نصائح مهمة تساعدك على النوم الصحي

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قدمت وزارة الصحة عدداً من النصائح “المهمة” للمواطنين والمقيمين، ممن يعانون من الأرق ويواجهون صعوبة في النوم، مشددةً على تجنب تناول المنبهات والابتعاد عن الحواسب والهواتف الذكية.

تجنب المنبهات: مثل القهوة والشاي قبل النوم بـ (4- 6) ساعات.

هيئ غرفة نومك: فالغرفة الهادئة والسرير المريح يساعدان على نوم هادئ.

ابتعد عن الأجهزة: اترك الحاسب الآلي والتلفاز والجوال خارج غرفة نومك.

اخلق عادة: فاتباع عادة روتينية قبل النوم يساعد على النوم سريعاً.

نظم نومك: وضع جدول منتظم للنوم يساعدك على نوم أفضل.

العشاء المبكر: تجنب الأكل قبل النوم مباشرةً.

النشاط البدني: احرص على ممارسة الرياضة يومياً.

استشارة الطبيب: حثت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أرق مزمن أو اضطرابات في النوم على استشارة الطبيب فوراً.وفق “أخبار 24”.

هل تعاني من الأرق؟ نصائح مهمة تساعدك على النوم الصحي

أخبار محلية
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