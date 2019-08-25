قدمت وزارة الصحة عدداً من النصائح “المهمة” للمواطنين والمقيمين، ممن يعانون من الأرق ويواجهون صعوبة في النوم، مشددةً على تجنب تناول المنبهات والابتعاد عن الحواسب والهواتف الذكية.
تجنب المنبهات: مثل القهوة والشاي قبل النوم بـ (4- 6) ساعات.
هيئ غرفة نومك: فالغرفة الهادئة والسرير المريح يساعدان على نوم هادئ.
ابتعد عن الأجهزة: اترك الحاسب الآلي والتلفاز والجوال خارج غرفة نومك.
اخلق عادة: فاتباع عادة روتينية قبل النوم يساعد على النوم سريعاً.
نظم نومك: وضع جدول منتظم للنوم يساعدك على نوم أفضل.
العشاء المبكر: تجنب الأكل قبل النوم مباشرةً.
النشاط البدني: احرص على ممارسة الرياضة يومياً.
استشارة الطبيب: حثت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أرق مزمن أو اضطرابات في النوم على استشارة الطبيب فوراً.وفق “أخبار 24”.
هل تعاني من الأرق؟
نصائح مهمة تساعدك على النوم الصحي.
pic.twitter.com/ay9hDOcpat
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 24, 2019