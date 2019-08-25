نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > محكمة بجدة تلزم جهة عسكرية بصرف بدل لأحد منسوبيها نظير ابتعاثه قبل 30 عاماً
25/08/2019   8:27 ص

محكمة بجدة تلزم جهة عسكرية بصرف بدل لأحد منسوبيها نظير ابتعاثه قبل 30 عاماً

+ = -
833

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة، حكماً بإلزام إحدى الجهات العسكرية بصرف بدل لعسكري متقاعد عن فترة قضاها في الابتعاث قبل 30 عاماً.

وتشير التفاصيل، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن عسكرياً متقاعداً أقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها بصرف بدل له عن فترة قضاها عام 1410 هـ مُبتعثاً بمعهد تدريب عسكري في جدة، من قبل الجهة التي عين بها في الطائف.

وجاء الحكم باستحقاق المدعي لبدل الابتعاث خلال تلك الفترة؛ وذلك عملاً بنظام خدمة الأفراد واللائحة التنفيذية للنظام التي نصّت على منح الفرد المبتعث للتدريب في دوره ‏داخل المملكة في غير المنطقة التي يعمل بها بدل ابتعاث يساوي 75 % من راتبه الأساسي.

محكمة بجدة تلزم جهة عسكرية بصرف بدل لأحد منسوبيها نظير ابتعاثه قبل 30 عاماً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885059921.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.