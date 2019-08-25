قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية.. والمملكة هي التي تقرر استمرار دورنا في اليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل الظروف الصعبة المحيطة بالمنطقة العربية، وأن السعودية هي التي تقرر استمرار دور الإمارات في مساندة الاستقرار في اليمن من عدمه.
وفي تغريدة دوّنها عبر حسابه بموقع “تويتر”قال: “التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح”.
وأضاف قرقاش: “مشاركة الامارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، وإستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة”.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولاً وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي”.