نشر حساب مشاريع السعودية مقطعا للرحلات التجريبية لقطار الرياض، التي تتواصل على أكثر من مسار من مسارات المترو الستة، للتأكد من جاهزية القطارات والمحطات للعمل والتشغيل الفعلي.
وأظهر مقطع فيديو القطار أثناء تحركه بسرعته المعتادة على المسار الثالث “البرتقالي”، كما ظهر من لون المقاعد، وسُمع صوت النداء الداخلي معلنا عن الانتباه لتوقف القطار وفتح الأبواب، وهو ما حدث عند التوقف بالمحطة.
يُذكر أن المسار الثالث محور طريق المدينة المنورة – طريق سعد بن عبد الرحمن الأول، يبلغ طوله 40.7 كيلومتر وبه 32 محطة، ويُعد أطول المسارات الستة مسافة، وثانيها في عدد المحطات بعد المسار الأزرق محور العليا – البطحاء – الحاير.
وفق “أخبار 24”.