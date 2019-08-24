أفاد موقع “colunadofla” البرازيلي أن نادي الهلال وضع مبلغ 5 مليون يورو لضم جابرييل لاعب كورينثيانز في حالة فشل صفقة كويلار.
وأوضح: “جابرييل لا يبدو مهتمًا بالتحول إلى كرة القدم العربية، مما قد يعقد الصفقة. فلامنجو صبور للغاية في حسم مستقبل كويلار. أمامه الوقت حتى 31 أغسطس”.
وأنهى بقوله: “يحاول الهلال وكويلار إقناع فلامنجو بالاستسلام لبيع اللاعب. لكن فلامنجو ليس في عجلة من أمره لتسوية الصفقة. كويلار مهم للفريق ولديه عقد حتى يوليو 2022 وشرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو، هذا يمنح فلامنجو ثقة بأن اللاعب سوف يخرج فقط بقيمة عادلة”
وفق “أخبار 24”.