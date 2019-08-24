الأهلي يحول ألكسيتش للاستثمار ويتجه للتعاقد مع ثنائي أجنبي

عقد المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، بحضور رئيس النادي المهندس أحمد الصائغ، اجتماعاً بمدرب الفريق الكروي الأول الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأخطاء الفنية والأداء العام للفريق خلال المرحلة الماضية، وكافة السلبيات التي صاحبت لقاء الفريق الأخير أمام فريق العدالة والذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقد تقرر خلال الاجتماع وضع محترف الفريق الصربي دانييل ألكسيتش على قائمة الاستثمار بالنادي تمهيداً لتسويقه، كما تقرر التعاقد مع ثنائي أجنبي، لدعم صفوف الفريق الكروي الأول، وذلك قبل غلق باب القيد المحلي بنهاية شهر أغسطس الجاري.
من جهته، قدم مدرب الفريق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، اعتذراً لسمو المشرف العام على كرة القدم، ولرئيس النادي، وللجماهير الأهلاوية على خسارة نقطتين ثمينتين في مستهل المشوار المحلي للفريق، كما وعدهم باستعادة روح الفريق العالية، وتقديم الأداء القوي، وتحقيق الانتصارات، وإظهار الصورة الحقيقية للفريق بداية من اللقاء المقبل أمام الاتفاق.وفق “الرياض”.