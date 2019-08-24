الاتفاق يحدد مستقبل محمد الكويكبي مع الفريق

كشفت تقارير صحفية على ان مجلس ادارة الاتفاق برئاسة محمد الدبل بصدد اتخاذ قرارا هاما خلال ساعات يتعلق بمستقبل مهاجم الفريق محمد الكويكبي.
ويُعد محمد الكويكبي من الأسماء التي فرضت نفسها بقوة على الساحة الرياضية في الأونة الأخيرة نظرا لتألقه اللافت مع الاتفاق خلال مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ليصبح مطمع للكبار خلال موسم الانتقالات.
وارتبط اسم الكويكبي هذا الصيف بإنتقاله للنصر بعد ان لفت أنظار مسئولي الفريق الموسم المنقضي اذ تقدم أصحاب الكلمة العُليا في العالمي عرض مغري للاتفاق نظير الاستفادة من خدمات الكويكبي.
لتخرج علينا تقارير صحفية تؤكد ان ادارة الاتفاق تنوي قطع الطريق على النصر ومحاولة اقناع محمد الكويكبي لتجديد عقده الذي أوشك على الانتهاء صيف 2021.
كما أشارت على ان ادارة الاتفاق تسعى لربط محمد الكويكبي مع الفريق حتى 2023 مع بدأ المفاوضات على تحسين عقده ورفع المقابل المادي بدءً من الموسم المقبل.
وأوضحت ايضا ان ادارة الاتفاق لم تتلقى اي تعليق من محمد الكويكبي بشأن الموافقة على تجديد عقده علما بأنه رفض هذا الأمر مرتين في السابق ويريد خوض تحد جديد في الدوري السعودي.وفق “أخبار 24”.
ودافع الكويكبي عن ألوان النادي الشرقي في الموسم المنصرم بمختلف المسابقات خلال 27 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.
هذا ويستعد محمد الكويكبي لقيادة خط الاتفاق بعد ساعات قليلة أمام الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالغزيز الرياضية ضمن منافسات اولى جولات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يذكر أن الاتفاق يسعى إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الظهور بمستوى متميز في الموسم الجديد.
وكان الاتفاق قد أنهى الموسم المنقضي محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.