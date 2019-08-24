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اخبار رياضية > أبها يضم آل عباس من النصر حتى نهاية الموسم
24/08/2019   11:12 م

أبها يضم آل عباس من النصر حتى نهاية الموسم

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أعلن نادي أبها في وقت مبكر من صباح يوم السبت، توصله إلى اتفاق لضم المهاجم صالح آل عباس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد إعارة من النصر.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : اتفقت إدارة نادي أبها مع نظيرتها في النصر على إعارة المهاجم صالح آل عباس لنادي أبها لمدة موسم رياضي واحد.

وأوضح نادي أبها أن مهاجمه الجديد سينضم إلى تدريبات الفريق بعد نهاية مباراة النصر أمام السد القطري، المقررة يوم الاثنين المقبل بمدينة الرياض في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.وفق “العربية نت”.

واستهل أبها مشواره في الموسم الجديد بالهزيمة أمام الهلال 2 – 4 مساء الجمعة، بينما افتتح النصر منافسات الموسم بالفوز على ضمك 2 – صفر مساء الخميس.

أبها يضم آل عباس من النصر حتى نهاية الموسم

اخبار رياضية
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