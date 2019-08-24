بالفيديو .. أسبريا وجوانكا يمنحان الشباب نقاط الفتح

حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم، السبت، الأنتصار في أولى مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن كسب مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
وسجل هدفي الشباب الكولومبي دانيلو أسبريا في الدقيقة الأولى من المباراة، والأرجنتيني كريستيان جوانكا عن الدقيقة 49 عن طريق ركلة جزاء، فيما سجل هدف الفتح مروان سعيد في آخر دقيقة من وقت المباراة الأصلي عن طريق ركلة جزاء.
وفاجأ الكولومبي دانيلو أسبريا لاعب الشباب مستضيفهم بهدف مبكر منذ الدقيقة الأولى من انطلاقة المباراة، أربك به حسابات الفتح، مما جعل لاعبيه يندفعون إلى الأمام بغية العودة إلى نقطة البداية، لكن تسيدياتهم على مرمى التونسي فاروق بن مصطفى افتقدت إلى الدقة لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف.
ومع بداية الشوط الثاني، احتسب الهولندي مارتينوس كيركوف حكم المباراة، ركلة جزاء للشباب نفذها بنجاح الأرجنتيني كريستيان جوانكا، محرزاً الهدف الثاني عند الدقيقة 49.وفق “الرياضية”.
وواصل لاعبو الفتح ضغطهم على الشباب، ولكن هجماتهم توقفت تحت أقدام مدافع الفريق العاصمي، ومن خلفهم التونسي بن مصطفى حارس مرمى الفريق، ليحتسب حكم المباراة الهولندي ركلة جزاء لصالح الفتح قبل دقيقة واحدة من نهاية الزمن الرسمي للمباراة، قلص مروان سعدان بها الفارق لأصحاب الأرض، لتنتهي المواجهة بفوز الشباب بهدفين مقابل هدف للفتح .
هذا، ويستضيف الفتح نظيره النصر الخميس المقبل، بينما يستضيف الشباب منافسه الفيصلي، الجمعة، في الجولة الثانية من دوري المحترفين.