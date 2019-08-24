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اخبار رياضية > “بن زنان” يكشف عن سبب عدم إقامة النصر احتفال الفوز بالدوري
24/08/2019   11:11 م

“بن زنان” يكشف عن سبب عدم إقامة النصر احتفال الفوز بالدوري

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كشف الناقد الرياضي عبدالله بن زنان الذي شغل سابقاً منصب مدير المركز الإعلامي لنادي النصر، عن سبب عدم إقامة إدارة الفريق العاصمي احتفالاً بالفوز ببطولة الدوري الاستثنائي الذي فاز به النادي في الموسم الماضي.

وأوضح بن زنان أن إدارة نادي النصر لم تقم حفل الاحتفاء بأبطال الدوري “الاستثنائي”، بسبب الظروف الخاصة التي منعت رئيس النادي السابق سعود آل سويلم من الحضور، مشيراً إلي أن الحفل لن يُقام مستقبلاً إلا بحضوره.

وكان نادي النصر قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز بهدفين دون رد على ضيفه ضمك، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.وفق “أخبار 24”.

“بن زنان” يكشف عن سبب عدم إقامة النصر احتفال الفوز بالدوري

اخبار رياضية
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