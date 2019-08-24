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أخبار محلية > “التعليم” تنفي إلغاء جميع مدارس البنين.. وتؤكد: الأمر اختياري حسب رغبة ولي الأمر
24/08/2019   11:09 م

“التعليم” تنفي إلغاء جميع مدارس البنين.. وتؤكد: الأمر اختياري حسب رغبة ولي الأمر

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نفت وزارة التعليم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة، مؤكدة أنها ستعمل وفق الطريقة الاعتيادية، وأن الأمر اختياري حسب رغبة ولي أمر الطفل.

وأوضحت الوزارة على حسابها في “تويتر” أنه يحق لولي الأمر تدريس ابنه في مدارس البنين دون إلحاقه بمدارس الطفولة المبكرة، وهي مسألة اختيارية للجميع واختيار تعليمي أفضل أمام أولياء الأمور.

وتبدأ إدارات التعليم في مختلف المناطق غداً الأحد التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة للمستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية، وذلك في 1460 مدرسة عبر نظام “نور”.وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تنفي إلغاء جميع مدارس البنين.. وتؤكد: الأمر اختياري حسب رغبة ولي الأمر

أخبار محلية
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