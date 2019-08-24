قدّمت شركة المياه الوطنية نصيحة لمن يشكو من زيادة الاستهلاك، بأن عليه أن يبحث عن وجود تسريبات غير ظاهرة، فقد تكون أحد الأسباب، موضحة أن الخزان الأرضي من أهم أسباب التسريب.
وأوضحت أنه لفحص الخزان الأرضي يتم إغلاق المحبس الواصل من العداد للخزان الأرضي ثم إغلاق عوامة الخزان العلوي والتأكد من عمل العداد، في حال توقف، فهذا يدل على أن الوصلة سليمة، أما إذا لم يتوقف العداد فهذا يعني أن هناك مشكلة في الوصلة، ويجب إصلاحها.
وتقدم الشركة الوطنية للمياه دائما نصائح للمستهلكين، لمعالجة أي تسريبات تتسبب في زيادة قيمة الاستهلاك، وهي نصائح يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها.
وفق “أخبار 24”.