أعلنت هيئة الترفيه عن بدء المرحلة الثانية من مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان، حيث شارك في المرحلة الأولى نحو 42 ألفا من 162 دولة، ويحصل الفائز في مسابقة القرآن الكريم على 5 ملايين ريال وفي الأذان على مليونين.
وضمن المرحلة الأولى التي انتهت يوم الإثنين 18 أغسطس، سجل 24,766 مشاركاً في مسابقة تلاوة القرآن الكريم، و17,347 مشاركاً في مسابقة رفع الأذان، وشهدت المسابقتان إقبالاً كبيراً من الراغبين في المشاركة من معظم دول العالم.
وكانت أكثر المشاركات في مسابقة القرآن الكريم من السعودية 9082 مشاركاً، مصر 5184 مشاركاً، باكستان 1822 مشاركاً، إندونيسيا 1801 مشارك، الهند 1225 مشاركاً، وتوزعت بقية المشاركات على 157 دولة.
وفي مسابقة رفع الأذان جاءت أكثر المشاركات من السعودية 7167 مشاركاً، مصر 2872 مشاركاً، باكستان 2193 مشاركاً، إندونيسيا 1064 مشاركاً، الهند 956 مشاركاً، وتوزع الباقون على 157 دولة.
وتشهد المراحل القادمة من المسابقة تنافسا كبيرا، فالمرحلة المقبلة هي التحكيم والأداء الحيّ، يليها وصول المتسابقين إلى النهائيات وإعلان الفائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم على جائزة قيمتها 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان على جائزة قيمتها مليونا ريال.
وفق “أخبار 24”.