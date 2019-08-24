“العمل” تتفاعل مع مقطع “إهدار الأرز في الصرف الصحي” وتتوعد بالإجراء النظامي المناسب

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن قرارها فيما يتعلق بمقطع فيديو متداول وثق إهدار مواد غذائية “أرز” من قبل جمعية خيرية في الصرف الصحي، وذلك عقب تداول المقطع على نطاق واسع ومطالبة كثيرين باتخاذ إجراء نحوه.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، عبر حسابه في “تويتر” أن الوزارة تحقق في مقطع فيديو يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قبل جمعية خيرية في فرسان بمنطقة جازان، وأنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب.
يُذكر أن مدير جمعية البر الخيرية بفرسان أقر بصحة المقطع المتداول، مبررا بأن أطنان الأرز تلفت بسبب الأمطار الأخيرة أثناء توجيهها للمستفيدين بعد إخراجها من المستودع.وفق”أخبار 24″.