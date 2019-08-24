الجمعية الخيرية بفرسان: فيديو “أطنان الأرز” الملقاة بالصرف الصحي صحيح.. وهذه حقيقته

كشف مدير جمعية البر الخيرية بفرسان عمر صيقل عن حقيقة مقطع “الفيديو” الذي تم توثيقه لإلقاء أطنان من الأرز في مرمى الصرف الصحي بجزيرة فرسان.
وأقر صيقل بصحة الواقعة، إلا أنه أكد أنها جاءت بسبب الأمطار الأخيرة التي أتلفت نحو 100 سلة غذائية أثناء توجيهها للمستفيدين بعد إخراجها من المستودع، لافتاً إلى أن عملية الإتلاف تمت بمحضر رسمي.
وأوضح وفقا لـ”سبق” أن المقطع تم تصويره من قِبل أشخاص يتعمدون الإساءة للجمعية وتشويه سمعتها، مشيرا إلى صدور أحكام شرعية سابقا بحقهم، وأنه بصدد رفع دعوى قضائية جديدة ضدهم.
وكان مقطع مصور وثق عملية رمي أطنان من الأرز بالصرف الصحي بفرسان، الأمر الذي أثار غضب الأهالي وطالبوا بالتحقيق مع المسؤولين عن الواقعة.