“التحالف”: اعتراض وإسقاط طائرات “مسيرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط وجازان

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وجازان.
وشدد المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي على أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل.
وأشار إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
وأبان أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيات، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.وفق “أخبار 24”.
وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.