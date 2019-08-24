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عام > بعد وقف “هدف” الدعم.. مدارس أهلية تشكو عدم قدرتها على الإيفاء برواتب المعلمين السعوديين
24/08/2019   6:19 م

بعد وقف “هدف” الدعم.. مدارس أهلية تشكو عدم قدرتها على الإيفاء برواتب المعلمين السعوديين

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أثار وقف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، للدعم المقدم إلى المعلمين المواطنين، غضب ملاك المدارس الأهلية، لعدم قدرتهم على دفع الرواتب.

وناشد الملاك الجهات المختصة، لضرورة إعادة الدعم للرواتب، بسبب ضعف الملاءمة المالية لدى بعض المدارس الأهلية.

وأكد عضو لجنة المدارس الأهلية بجدة زهير غنيم أن الصندوق لا يزال يدعم المعلمين الجدد الذين لم يكملوا خمس سنوات، لافتا إلى أن رواتب المعلمين المواطنين تبلغ نحو 3 آلاف ريال، وهي متدنية بسبب ضعف إمكانات المدارس الأهلية.

من جهته، أكد رئيس لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة مازن نصير، وفقا لـ”الرياض” أن بعض المدارس الأهلية قامت برفع الرسوم على الطلاب لتغطية رواتب المعلمين المواطنين، أو إعادتهم للرواتب السابقة التي تبلغ 2500 ريال، لافتا إلى خروج بعض المدارس الأهلية بسبب عدم مقدرتها على دفع الرواتب.

بعد وقف “هدف” الدعم.. مدارس أهلية تشكو عدم قدرتها على الإيفاء برواتب المعلمين السعوديين

عام
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