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أخبار محلية > بالفيديو.. طيار يطالب أمانة الباحة بنقل طائرة تابعة للقوات الجوية تُركت مهملة بأحد الميادين
24/08/2019   6:17 م

بالفيديو.. طيار يطالب أمانة الباحة بنقل طائرة تابعة للقوات الجوية تُركت مهملة بأحد الميادين

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طالب الكابتن طيار عبدالله صالح الغامدي أمانة الباحة بالالتفات إلى طائرة تابعة لسلاح الجو السعودي تُركت مهملة في أحد الميادين في الباحة.

وقال الطيار الغامدي إنه تشرف بقيادة مثل هذه الطائرة حتى عام 1993، مشيراً إلى أن لها تاريخا وذكريات في قلوب الطيارين بالقوات السعودية الجوية.

وأضاف: الطائرة تُركت بهذا الشكل المحزن في أحد الميادين بالباحة وأصبحت خردة وأصبح منظرها غير لائق بسبب عدم وضعها بمكان يليق بها، موضحا أن الطائرة تم العبث بها وأصبحت مكبا للنفايات.

ودعا الغامدي أمانة الباحة إلى نقل الطائرة من مكانها، حفاظا عليها من العبث.

بالفيديو.. طيار يطالب أمانة الباحة بنقل طائرة تابعة للقوات الجوية تُركت مهملة بأحد الميادين

أخبار محلية
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