“الجمارك”: بطاقة ترشيد استهلاك المياه شرط أساسي لفسح إرساليات “الأدوات الصحية”

اشترطت الجمارك السعودية وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه، مثبتة على منتجات الأدوات الصحية الواردة، وذلك تلافيًا لعدم فسح الإرسالية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية.
وأوضحت الجمارك أنه يجب على جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية التي تدخل ضمن لائحة ترشيد استهلاك المياه؛ التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على الكرتون الخارجي والداخلي للمنتج، إذ يُعد ذلك ضرورة لفسحها والسماح بدخولها.
وتعمل الجمارك السعودية وفقًا لمنظومة عمل متكاملة، تتولى من خلالها التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.وفق “أخبار 24”.