الأهلي يبقي برانكو.. ويتخلى عن أليكسيتش

أشارت لـ«الرياضية» مصادر أن إدارة النادي الأهلي جددت الثقة بالكرواتي برانكو إيفانوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد اجتماع حاسم في البيت الأهلاوي شهد حضور الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم، وأحمد الصائغ رئيس النادي وأحمد بامعوضة المدير التنفيذي، إضافة إلى برانكو، تم على إثره اتخاذ قرارات عاجلة للفريق الأول بعد تعثره أمام العدالة بالتعادل في الجولة الأولى من دوري الامير محمد بن سلمان على ملعب الجوهرة.
ووفقاً لمصادر «الرياضية»، وإضافة إلى قرار إدارة النادي بعد الاجتماع، بتجديد الثقة في المدرب برانكو، قررت تحويل اللاعب الصربي دانييل ألكيسيتش إلى خانة الإستثمار، والبدء في مفاوضات لاعب وسط آخر يجيد صناعة اللعب، وعلى ضوء ذلك فتحت الإدارة الأهلاوية باب المفاوضات مجدداً مع عدد من لاعبي خط الوسط الهجومي الذين كانت تفاوضهم في وقت سابق قبل مطالبة برانكو بعدم وجود صانع لعب.
وفي غضون ذلك، اقتربت إدارة الفريق الأخضر من إنهاء التعاقد مع لاعب أجنبي في خانة الظهير الأيسر، والتي من المنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الـ48 ساعة المقبلة.