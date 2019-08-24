فاز نادي الهلال على ضيفه أبها بأربعة أهداف لهدفين في أولى مباريات الفريقين للموسم الجديد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفاجأ أبها الجميع بالتقدم بهدف في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب الملغاشي “فانيفا أيما أندرياتسيما”، قبل أن يُعادل الهلال النتيجة ثم يتقدم بثنائية متتالية عن طريق المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز في الدقيقتين 39 و44.
وعزز الإيطالي “جيوفينكو” تقدم الهلال بهدف ثالث من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 63، ثم قلص سعد بقير النتيجة بهدف ثانٍ من ركلة جزاء، قبل النهاية بـ9 دقائق، في المباراة المقامة على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض.
وسجل السوري عمر خربين الذي حل بديلاً في الدقيقة 76 الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 85، ليضع الهلال في رصيده أول 3 نقاط هذا الموسم، ويحتل الصدارة مؤقتاً لحين انتهاء باقي لقاءات الجولة.
وفق “أخبار 24”.