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اخبار رياضية > “رازفان لوتشيسكو”: غير راض عن طريقة استقبالنا للأهداف
24/08/2019   2:07 م

“رازفان لوتشيسكو”: غير راض عن طريقة استقبالنا للأهداف

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أبدى المدير الفني لنادي الهلال، الكرواتي رازفان لوتشيسكو امتعاضه من الطريقة التي استقبل بها فريقه الأهداف مساء اليوم.

وكان الهلال قد نجح في التغلب على أبها الصاعد حديثاً لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأربعة أهداف لهدفين.

وقال لوتشيسكو: “غير راض على طريقة استقبالنا للأهداف وعلينا الحرص على تلافي ذلك في المستقبل”.

وعن غياب سلمان وكاريلو قال إن الأول عائد لتوه من إصابة بينما الثاني كان قد تعرض للإجهاد نتيجة مشاركاته مع الفريق ومنتخب بلاده.وفق “سبق”.

وعن إصابة عطيف قال: “إصابة عطيف لم تتضح بعد، علينا الانتظار غداً حتى يقوم بعمل الفحوصات اللازمة”.

“رازفان لوتشيسكو”: غير راض عن طريقة استقبالنا للأهداف

اخبار رياضية
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