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اخبار رياضية > رئيس الشباب يحفز اللاعبين قبل مواجهة الفتح
24/08/2019   2:04 م

رئيس الشباب يحفز اللاعبين قبل مواجهة الفتح

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب استعداداته لمواجهة الفتح، غدا السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة النادي، على الاجتماع باللاعبين من أجل تحفيز اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم بأولى مبارياتهم في المسابقة.

وركز خورخي الأميرون، المدير الفني للفريق، على بعض النواحي التكتيكية استعدادا للمباراة.

وأدى الجزائري جمال بن العمري والروماني قامان واللاعب عبدالعزيز الشهراني تدريبات لياقية حاصة تحت قيادة المعد البدني، بينما واصل فهد غازي برنامجه التأهيلي من خلال الدوران حول ملعب التدريب. وفق “أخبار 24”.

رئيس الشباب يحفز اللاعبين قبل مواجهة الفتح

اخبار رياضية
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