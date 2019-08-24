نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المرور” يوضح عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة وصدور أصوات عالية من الإطارات
24/08/2019   2:01 م

“المرور” يوضح عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة وصدور أصوات عالية من الإطارات

+ = -
768

حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في”سناب شات”، قائدي المركبات من التحرك بسرعة تؤدي لصدور أصوات عالية من الإطارات، مؤكدةً أن ذلك ضمن المخالفات التي تستوجب العقوبة.

وأوضحت أن نظام المرور ينص على أن عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً؛ هي غرامة مالية تتراوح ما بين ١٥٠- ٣٠٠ريال.

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت في نوفمبر 2018، تطبيق التعديلات الجديدة على نظام المرور، والمتضمن الغرامات الواردة في جداول المخالفات، المنصوص عليها في المادة (٦٨) من النظام.وفق “أخبار 24”.

“المرور” يوضح عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة وصدور أصوات عالية من الإطارات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885059760.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.