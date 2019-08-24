أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عزم الوزارة القيام بحملات توعية بمخاطر السجائر الإلكترونية، وذلك بعد تسجيل أول حالة وفاة بسببها في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر الربيعة على صفحته الرسمية على “تويتر” تغريدة لمدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي الدكتور روبرت ريدفيلد، أكد خلالها سقوط أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية.
وأشار الربيعة إلى أن التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، متعهدا بعمل حملات للتوعية بمخاطرها ومتطلعا لتعاون الجميع مع الوزارة في ذلك.
وكانت السلطات الأمريكية كشفت خلال مؤتمر صحافي عن حالة الوفاة التي تم تسجيلها في ولاية إيلينوي، كما كُشف عن تسجيل أكثر من 190 حالة مرضية في 22 ولاية يُعتقد أنها ترتبط بتدخين السجائر الإلكترونية.وفق “أخبار 24”.
مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر.
سوف نعمل على التوعية بمخاطرها. وأتطلع لدعم الجميع في ذلك. https://t.co/Eegsh34XLo
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) August 24, 2019