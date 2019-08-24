أدى مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ صلاة الميت على عميد أسرة السديري، الأمير فهد بن خالد بن أحمد السديري، أمير منطقة نجران سابقاً، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
كما أدى صلاة الميت، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، وأبناء وأقارب الفقيد، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأفراد عائلة السديري، وجموع المواطنين.
وشيع جموع المصلين جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مقبرة العود بالرياض.
وكانت أسرة السديري أعلنت الأربعاء الماضي وفاة الأمير فهد بن خالد بن أحمد السديري.
وفق “أخبار 24”.