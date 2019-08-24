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أخبار محلية > مصادر: المحاكم التجارية استقبلت 500 قضية إفلاس خلال عام.. 74% منها في الرياض
24/08/2019   9:57 ص

مصادر: المحاكم التجارية استقبلت 500 قضية إفلاس خلال عام.. 74% منها في الرياض

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أفادت مصادر مطلعة، بأن المحاكم التجارية بالمملكة استقبلت نحو 500 قضية إفلاس خلال عام.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”الاقتصادية”، أن محكمة الرياض التجارية جاءت في الصدارة بنسبة 73.6 % من إجمالي هذه القضايا بـ368 قضية، تليها محكمة جدة بـ75 قضية، ثم الدمام بـ54 قضية.

فيما تساوت محاكم بريدة وأبها والمدينة المنورة من حيث العدد بقضية إفلاس واحدة لكل محكمة منذ بداية العام الهجري الجاري.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أقر حزمة من القرارات، منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم.

مصادر: المحاكم التجارية استقبلت 500 قضية إفلاس خلال عام.. 74% منها في الرياض

أخبار محلية
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