تكريم حارس أمن أنقذ مستشفى بمكة من حريق مفتعل خلال موسم الحج

تمكّن حارس أمن في مستشفى حكومي بمكة المكرمة من إنقاذ المستشفى من حريق كاد يفتعله أحد الأشخاص المعتلين نفسياً، خلال موسم الحج.
واشتبه حارس الأمن ويدعى عثمان العويضي، وفقاً لـ “سبق”، في مواطن أثناء دخوله إلى بوابة المستشفى الخارجية، وهو يحمل جالوناً في يده، فاستوقفه عن سبب قدومه، فارتبك المواطن، وعندها تعامل الحارس معه وأوقفه، فتبيّن له أن الجالون يحتوى على البنزين.
واتضح للحارس العويضي أن المواطن يعاني من اعتلالات نفسية، فسلمه للجهات الأمنية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
وكرَّم مدير عام صحة مكة المكرمة وائل مطير، الحارس العويضي بشهادة شكر ومبلغ مالي؛ لتمكّنه من منع دخول مواد خطرة بحوزة مريض نفسي أثناء موسم الحج.