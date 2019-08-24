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أخبار محلية > عمل وتنمية الرياض يضبط 976 مخالفة وينذر 323 منشأة
24/08/2019   9:53 ص

عمل وتنمية الرياض يضبط 976 مخالفة وينذر 323 منشأة

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نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها ، وذلك خلال 3 اسابيع الماضية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 976 مخالفة وانذار 323 منشأة .

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي ، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، مبينًا أن تلك الحملات شملت “4529”زيارة تفتيشية منها “1470” زيارة خلال إجازة عيد الاضحى.

ودعا الدكتور السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

عمل وتنمية الرياض يضبط 976 مخالفة وينذر 323 منشأة

أخبار محلية
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