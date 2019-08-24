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أخبار محلية > “أرامكو” تحوّل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات صناعية
24/08/2019   9:53 ص

“أرامكو” تحوّل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات صناعية

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كشفت شركة أرامكو عن جهودها في تطوير طرق مبتكرة لإعادة استخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة، تلبّي احتياجات المجتمعات والأفراد حول العالم.

وأوضحت الشركة أنها تستخدم تقنية “كونفيرج بوليول”؛ كي لا ينحصر جهدها في خفض انبعاثات الكربون، وخفض الآثار البيئية السلبية، بل يتجاوزه إلى تحويل ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المستخلصة، إلى منتجات صناعية نافعة.

وأشارت إلى أنها لا ترى في غاز ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مجرد مخلفات عديمة القيمة، بل هي مواد مفيدة في تصنيع السيارات والأجهزة الطبية والمواد اللاصقة الصناعية والاستهلاكية والعزل، بالإضافة إلى طلاء الأدوات المنزلية وتغليف الأطعمة وغير ذلك.وفق “أخبار 24”.

“أرامكو” تحوّل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات صناعية

أخبار محلية
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