ألقى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى أول خطبة جمعة في أكبر مسجد في أوروبا بالشيشان، وذلك عقب افتتاحه رسمياً، بحضور رئيس الجمهورية رمضان قاديروف.
وأكد العيسى في الخطبة على فضل عمارة المساجد وأنها في عداد صروح الإسلام الكبرى، وأن رسالتها عبر التاريخ الإسلامي اعتمدت قيم الإسلام الرفيعة فتخرج فيها رجال أضاءوا الدنيا بهدي الشريعة السمحة.
والمسجد هو الأكبر في أوروبا ويمتد على مساحة 50 ألف متر مربع وله أربع مآذن، ويتسع وفقاً لـ”بي بي سي” لـ20 ألف مصلٍّ، متفوقاً على مسجد “بيت الفتوح” في العاصمة البريطانية لندن، الذي يسع 12 ألف مصلٍّ. ومسجد “موتشيا دي روما” في العاصمة الإيطالية، الذي يسع 12 ألف مصلٍّ.
يُذكر أن رئيس الشيشان استقبل “العيسى” بقصر الرئاسة في غروزني، مثمناً زيارته للمشاركة في افتتاح المسجد، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإسلامي.