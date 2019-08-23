ضبط أكثر من 3.7 مليون مخالف منذ انطلاق حملة “وطن بلا مخالف” في صفر 1439هـ

بلغ إجمالي عدد المخالفين المضبوطين في الحملات الميدانية المشتركة حتى يوم أمس (الخميس) أكثر من 3 ملايين و714 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
ورحّلت الجهات الأمنية أكثر من 918 ألف مخالف إلى بلدانهم، وأوقعت العقوبات الفورية على أكثر من 512 ألفاً، وأحالت نحو 475 ألفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج جوازات سفر تمهيداً لترحيلهم.
وخلال الحملة التي بدأت في تاريخ 26 صفر 1439هـ ضبطت الجهات الأمنية 1543 مواطناً تورطوا في نقل المخالفين أو إيوائهم، ولا يزال 86 منهم موقوفين لاستكمال إجراءات تنفيذ الأنظمة بحقهم.وفق “أخبار 24”.