باشر الدفاع المدني بمدينة الدمام حـادث تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين، من أحد مصانع الحديد ما نتج عنه إصابة عدد من العمال باختناق، نُقلوا على إثره للمستشفى.
وأوضح أن عدد العمال المصابين بالاختناق نتيجة التسرب في المصنع والمصانع المجاورة، الذين تأثروا به أيضاً، بلغ 39 عاملاً، وهو اختناق بسيط، حيث نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأوضحت صورٌ تواجد رجال الدفاع المدني وآلياتهم في الموقع مع سيارات الإسعاف، حيث ارتدوا زياً واقياً، أثناء عملهم في علاج آثار التسرب، والحد من فعالية الغاز، والسيطرة على مصدره.
وفق “أخبار 24”.